«Атлетико» отреагировал на слова судьи о голе «Реала» из офсайда в финале ЛЧ
В мадридском «Атлетико» отреагировали на признание арбитра Марка Клаттенбурга в том, что он неправильно засчитал гол «Реала» в ворота «матрасников» в финале Лиги чемпионов в 2016 году.
Пресс-служба «Атлетико» опубликовала в «Твиттере» всего один задумчивый смайлик, прикрепив к посту скриншоты трёх газетных статей, в который говорится о признании Клаттенбурга.
В том матче «Атлетико» проиграл «Реалу» в серии послематчевых пенальти. «Сливочные» забили в первом тайме, а во втором «матрасники» отыгрались также с 11-метровой отметки. Напомним, что в предыдущем финале Лиги чемпионов «Атлетико» тоже проиграл «Реалу» с разгромным счётом 1:4. При этом «Реал» при счёте 0:1 отыгрался и перевёл игру в дополнительное время на последних минутах основного.
Судья Клаттенбург: сказал Пепе в финале ЛЧ с «Атлетико», что гол «Реала» засчитан ошибочно
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