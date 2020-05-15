«Атлетико» отреагировал на слова судьи о голе «Реала» из офсайда в финале ЛЧ

В мадридском «Атлетико» отреагировали на признание арбитра Марка Клаттенбурга в том, что он неправильно засчитал гол «Реала» в ворота «матрасников» в финале Лиги чемпионов в 2016 году.



Пресс-служба «Атлетико» опубликовала в «Твиттере» всего один задумчивый смайлик, прикрепив к посту скриншоты трёх газетных статей, в который говорится о признании Клаттенбурга.

В том матче «Атлетико» проиграл «Реалу» в серии послематчевых пенальти. «Сливочные» забили в первом тайме, а во втором «матрасники» отыгрались также с 11-метровой отметки. Напомним, что в предыдущем финале Лиги чемпионов «Атлетико» тоже проиграл «Реалу» с разгромным счётом 1:4. При этом «Реал» при счёте 0:1 отыгрался и перевёл игру в дополнительное время на последних минутах основного.