Шахматист Непомнящий — об увольнении Сёмина из «Локомотива»: стыд и позор

Гроссмейстер и двукратный победитель командного чемпионата мира по шахматам Ян Непомнящий, известный своей любовью к футболу, прокомментировал увольнение из московского «Локомотива» главного тренера Юрия Сёмина.

«Не болельщик „Локо“, но команда при Юрии Палыче очень боевая и симпатичная. И показывает результат. То, что устроили, — просто стыд и срам», — написал Непомнящий в своём «твиттере».

Об увольнении Юрия Сёмина было объявлено 14 мая, 1 июня «Локомотив» возглавит сербский специалист Марко Николич, известный по работе с белградским «Партизаном».

Юрий Сёмин приходил в «Локомотив» трижды и возглавлял команду с 1986 по 2005 год (с годичным перерывом на работу в олимпийской сборной Новой Зеландии), с 2009-го по 2010-й и с 2016-го по 2020-й. Под его руководством «Локо» трижды стал чемпионом России.