Шахматист Непомнящий — об увольнении Сёмина из «Локомотива»: стыд и позор

Гроссмейстер и двукратный победитель командного чемпионата мира по шахматам Ян Непомнящий, известный своей любовью к футболу, прокомментировал увольнение из московского «Локомотива» главного тренера Юрия Сёмина.
«Не болельщик „Локо“, но команда при Юрии Палыче очень боевая и симпатичная. И показывает результат. То, что устроили, — просто стыд и срам», — написал Непомнящий в своём «твиттере».
Об увольнении Юрия Сёмина было объявлено 14 мая, 1 июня «Локомотив» возглавит сербский специалист Марко Николич, известный по работе с белградским «Партизаном».
Юрий Сёмин приходил в «Локомотив» трижды и возглавлял команду с 1986 по 2005 год (с годичным перерывом на работу в олимпийской сборной Новой Зеландии), с 2009-го по 2010-й и с 2016-го по 2020-й. Под его руководством «Локо» трижды стал чемпионом России.
- 15 мая 2020
-
07:36
-
07:36
-
06:57
-
06:56
-
06:18
-
06:08
-
05:38
-
04:54
-
04:35
-
04:17
-
04:00
-
03:32
-
03:22
-
02:34
-
01:36
-
01:22
-
00:59
-
00:55
-
00:42
-
00:25
-
00:12
-
00:05
- 14 мая 2020
-
23:54
-
23:39
-
23:36
-
23:15
-
23:07
-
23:04
-
22:56
-
22:42
-
22:37
-
22:20
-
22:19
-
22:04
-
21:54