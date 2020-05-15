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Кейн стал титульным спонсором клуба четвёртой лиги Англии

Кейн стал титульным спонсором клуба четвёртой лиги Англии
Футбол / Англия 0

Нападающий английского «Тоттенхэма» Гарри Кейн стал титульным спонсором клуба четвёртой лиги Англии «Лейтон Ориент».

На домашней форме нанесена благодарность «героям передовой» за их работу во время пандемии коронавируса, на гостевой форме изображён логотип детского хосписа, а на резервной — название благотворительной организации, занимающейся вопросами психического здоровья.

Таким образом, Кейн поддержит как вышеперечисленные организации, так и сам клуб, в котором он начал путь в большом футболе в 2011 году. «Лейтон Ориент» отдаст 10% от продаж футболок благотворительным организациям, которые выбрал Кейн, сообщает The Guardian.

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