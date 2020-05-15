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«Локомотив» назначил Николича, «Феррари» объявила о контракте с Сайнсом. Главное к утру

«Локомотив» назначил Николича, «Феррари» объявила о контракте с Сайнсом. Главное к утру
Футбол / РПЛ 0

«Локомотив» назначил Марко Николича на пост главного тренера, «Феррари» объявила о контракте с Карлосом Сайнсом, отец Хабиба Нурмагомедова вышел из комы, Златану Ибрагимовичу грозит штраф за вождение Ferrari стоимостью более € 1,5 млн и другие новости в подборке «Чемпионата».

1. «Локомотив» назначил Марко Николича на пост главного тренера.

2. «Феррари» объявила о контракте с Карлосом Сайнсом.

3. Отец Хабиба Нурмагомедова вышел из комы.

4. Златану Ибрагимовичу грозит штраф за вождение Ferrari стоимостью более € 1,5 млн.

5. В Бундеслиге разрешили проводить в матче пять замен до конца сезона.

6. Юрий Сёмин отказался стать почётным главным тренером «Локомотива».

7. Трусова впервые прокомментировала уход от Тутберидзе к Плющенко.

8. Леброн, Карри и ещё ряд звёзд НБА получат сокращённые выплаты в следующем сезоне.

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