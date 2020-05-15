«Локомотив» назначил Николича, «Феррари» объявила о контракте с Сайнсом. Главное к утру

«Локомотив» назначил Марко Николича на пост главного тренера, «Феррари» объявила о контракте с Карлосом Сайнсом, отец Хабиба Нурмагомедова вышел из комы, Златану Ибрагимовичу грозит штраф за вождение Ferrari стоимостью более € 1,5 млн и другие новости в подборке «Чемпионата».
1. «Локомотив» назначил Марко Николича на пост главного тренера.
2. «Феррари» объявила о контракте с Карлосом Сайнсом.
3. Отец Хабиба Нурмагомедова вышел из комы.
4. Златану Ибрагимовичу грозит штраф за вождение Ferrari стоимостью более € 1,5 млн.
5. В Бундеслиге разрешили проводить в матче пять замен до конца сезона.
6. Юрий Сёмин отказался стать почётным главным тренером «Локомотива».
7. Трусова впервые прокомментировала уход от Тутберидзе к Плющенко.
8. Леброн, Карри и ещё ряд звёзд НБА получат сокращённые выплаты в следующем сезоне.
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