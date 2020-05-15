Жемалетдинов — Сёмину: вырос с вами как футболист, спасибо за всё!

Нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов отреагировал на уход Юрия Сёмина с поста главного тренера московского клуба.

«Юрий Павлович, спасибо вам за всё! Я вырос с вами как футболист, удачи вам в дальнейших делах!» — написал Жемалетдинов в своём «инстаграме».

Посмотреть фотографию можно на странице Рифата Жемалетдинова в «Инстаграме».

Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды: с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. В ходе карьеры наставника специалист работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.

Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок России.