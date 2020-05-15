Президент УЕФА: чемпионат Франции был завершён преждевременно

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о досрочном завершении чемпионата Франции.
«С моей точки зрения, сезон был завершён слишком рано. Это не очень хорошо, потому что ситуация могла стать значительно лучше и все могли бы продолжать играть, за исключением нескольких лиг. Но это решение правительства, что могут сделать клубы или лига? Они ничего не могут сделать. Я считаю, решение было преждевременным. Но это не касается УЕФА.
Два французских клуба играют в Лиге чемпионов, и они не будут выходить на поле до августа, а потом проведут тяжёлые и важные матчи. Не думаю, что это пойдёт им на пользу. Но это не наше решение, и мы его уважаем. Мы не собираемся вмешиваться в ситуацию, потому что во Франции есть соответствующие организации, которые этим занимаются», — приводит слова Чеферина beIN Sports.
Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон Лиги 1 был завершён после 28-го тура. Чемпионом был признан «Пари Сен-Жермен».
- 15 мая 2020
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