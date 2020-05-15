«Человек в железной маске». Серхио Рамос опубликовал фото с тренировки «Реала»
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию с тренировки «сливочных».
«Человек в железной маске», — написал Рамос.
Посмотреть фотографию можно на странице Серхио Рамоса в «Инстаграме».
11 мая «Реал» вернулся к командным тренировкам. Занятие стало первым для «сливочных» за 60 дней – с момента приостановки работы из-за пандемии коронавируса.
Планируется, что чемпионат Испании будет возобновлён 12 июня. Резервная дата — 19 июня, выбранная на случай, если эпидемиологическая ситуация в стране потребует корректировки.
«Реал», набрав 56 очков в 27 турах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, уступая лишь «Барселоне» (58). Тройку лидеров замыкает «Севилья» (47).
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