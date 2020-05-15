«Рубин» может возвращаться к тренировкам. В Татарстане частично сняли ограничения

Министерство спорта Республики Татарстан частично сняло ограничения организации тренировочного процесса, сообщается на сайте ведомства.
Согласно новому приказу, начиная с 13 мая на территории республики разрешается проводить занятия профессиональным клубам. Таким образом, «Рубин» может возобновлять тренировки.
Также ограничения сняты для «лиц, проходящих спортивную подготовку на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку», и для «членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Республики Татарстан».
«Рубин», набрав 23 очка в 22 турах, находится в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В настоящее время соревнования приостановлены из-за пандемии коронавируса.
- 15 мая 2020
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