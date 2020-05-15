Расписание футбольных матчей на 15 мая

Большинство турниров по всему миру было приостановлено из-за пандемии коронавируса. Тем не менее сегодня, 15 мая, состоится несколько матчей.
Главная встреча дня пройдёт в Беларуси, где стартует 9-й тур Высшей лиги. Сегодня состоится матч «Торпедо-БелАЗ» – «Городея». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Также в Беларуси состоятся встречи первенства резервных команд Высшей лиги. Начиная с 13:30 мск на поле сойдутся БАТЭ и «Слуцк», а в 14:00 мск начнутся матчи «Шахтёр» (Солигорск) – «Славия-Мозырь» и «Энергетик-БГУ» – «Брест».
Помимо этого, сегодня пройдёт сразу несколько товарищеских матчей. В 10:30 мск начнут играть израильские команды «Хапоэль Хайфа» и «Хапоэль Хадера». В 11:30 мск эстафету подхватят чешские коллективы «Пардубице» и «Хрудим». Через полчаса, в 12:00 мск, стартуют матчи других команд из Чехии: «Богемианс 1905» – «Высочина Йиглава» и «Карвина» – «Баник Острава». В это же время начнут играть венгерские «Пакш» и «Капошвар» и сербские «Партизан» и «Земун». Завершат список очередные команды из Чехии. В 15:00 мск начнётся матч «Влашим» – «Мас Таборско».
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