Магуайр: де Хеа — лучший вратарь АПЛ за последние 10 лет

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр, выступающий на позиции центрального защитника, назвал одноклубника Давида де Хеа лучшим вратарём чемпионата Англии за последние 10 лет.

«Поиграв с ним, я понял, насколько он хороший голкипер. Я годами наблюдал за его игрой в Премьер-лиге, и для меня он лучший вратарь АПЛ за последние 10 лет. Играть с ним в этом году было великолепно. Здорово видеть, как он каждый день занимается своим делом. Он замечательный вратарь. Ему сложно забить, когда на тренировках мы играем 5 на 5», — приводит слова Магуайра пресс-служба клуба на официальном сайте.

Де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». В нынешнем сезоне 29-летний голкипер принял участие в 29 матчах чемпионата Англии (во всех — в основном составе), в которых пропустил 30 голов, а также получил две жёлтые карточки.