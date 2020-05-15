Экс-капитан «Локомотива»: не стану исключать, что у Сёмина будет ещё один заход в «Локо»

Бывший капитан «Локомотива» Игорь Чугайнов прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста главного тренера московского клуба.
«Во-первых, мы с вами никогда не узнаем всей правды. Мы можем обсуждать только результат, который давал Сёмин, но многое остается за кадром. Видимо, сложились такие разногласия между руководством и Юрием Палычем, что контракт не хотят продлевать. Вот и всё.
Людей, которые сделали так много для «Локомотива», нельзя просто на улицу выбрасывать. Сделайте какое-то почётное звание, что ли. На мой взгляд, вот это было бы правильно.
Будет ли ещё один заход в „Локо“? Не стану этого исключать. Юрий Палыч, дай бог ему здоровья, в хорошей форме, я приходил на игры, видел, как он двигается. Так что все возможно. По движению — точно все нормально, бегает по бровке, в стартовой скорости ничуть не потерял», — приводит слова Чугайнова «Матч ТВ».
- 15 мая 2020
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