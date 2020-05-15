Лионель Месси рассказал о своём физическом состоянии после длительной изоляции

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, как чувствует себя на фоне длительной изоляции из-за пандемии коронавируса.



«В физическом плане я чувствую себя очень хорошо. Всё это время я тренировался дома и думаю, что это помогло мне сохранить форму. Трудно находиться под такими ограничениями, но рядом Антонела и дети, и я наслаждаюсь временем, проведённым с ними», — приводит слова Месси Sport.es.



Чемпионат Испании, как и практически все турниры по всему миру, был приостановлен из-за распространения COVID-19, а страна стала одним из главных очагов пандемии в Европе.



«Барселона», набрав 58 очков в 27 турах, занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры, опережая главного конкурента в борьбе за титул, мадридский «Реал», на 2 очка.

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