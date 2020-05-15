Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лионель Месси рассказал о своём физическом состоянии после длительной изоляции

Лионель Месси рассказал о своём физическом состоянии после длительной изоляции
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, как чувствует себя на фоне длительной изоляции из-за пандемии коронавируса.

«В физическом плане я чувствую себя очень хорошо. Всё это время я тренировался дома и думаю, что это помогло мне сохранить форму. Трудно находиться под такими ограничениями, но рядом Антонела и дети, и я наслаждаюсь временем, проведённым с ними», — приводит слова Месси Sport.es.

Чемпионат Испании, как и практически все турниры по всему миру, был приостановлен из-за распространения COVID-19, а страна стала одним из главных очагов пандемии в Европе.

«Барселона», набрав 58 очков в 27 турах, занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры, опережая главного конкурента в борьбе за титул, мадридский «Реал», на 2 очка.

Месси: «Барсе» не выиграть ЛЧ, выступая как в последних матчах до перерыва
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020