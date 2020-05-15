Месси: риск заражения коронавирусом повсюду. Выходя из дома, ты уже с ним сталкиваешься

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о важности мер предосторожности в условиях пандемии коронавируса.



«Риск заражения повсюду. Когда покидаешь свой дом, уже с ним сталкиваешься. Поэтому я считаю, что об этом не нужно думать слишком много. Невозможно заставить себя не хотеть никуда идти. Но мы понимаем, что необходимо следовать правилам и принимать максимальные меры предосторожности.



Лично я с нетерпением жду возобновления турниров. Знаем, что всё будет странно, ведь на трибунах не будет людей, и мы не хотим, чтобы нас разлучили с нашими семьями. Но нужно посмотреть, как это будет выглядеть», — цитирует Месси Marca со ссылкой на Sport.es.



Чемпионат Испании, как и практически все турниры по всему миру, был приостановлен из-за распространения COVID-19, а страна стала одним из главных очагов пандемии в Европе.

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