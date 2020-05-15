Месси: риск заражения коронавирусом повсюду. Выходя из дома, ты уже с ним сталкиваешься

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о важности мер предосторожности в условиях пандемии коронавируса.
«Риск заражения повсюду. Когда покидаешь свой дом, уже с ним сталкиваешься. Поэтому я считаю, что об этом не нужно думать слишком много. Невозможно заставить себя не хотеть никуда идти. Но мы понимаем, что необходимо следовать правилам и принимать максимальные меры предосторожности.
Лично я с нетерпением жду возобновления турниров. Знаем, что всё будет странно, ведь на трибунах не будет людей, и мы не хотим, чтобы нас разлучили с нашими семьями. Но нужно посмотреть, как это будет выглядеть», — цитирует Месси Marca со ссылкой на Sport.es.
Чемпионат Испании, как и практически все турниры по всему миру, был приостановлен из-за распространения COVID-19, а страна стала одним из главных очагов пандемии в Европе.
- 15 мая 2020
-
12:34
-
12:11
-
12:10
-
11:51
-
11:45
-
11:41
-
11:31
-
11:16
-
11:11
-
11:00
-
10:55
-
10:41
-
10:37
-
10:28
-
10:20
-
10:20
-
10:09
-
10:05
-
09:59
-
09:49
-
09:33
-
09:21
-
09:13
-
08:35
-
08:30
-
08:23
-
07:36
-
07:36
-
06:57
-
06:56
-
06:18
-
06:08
-
05:38
-
04:54
-
04:35