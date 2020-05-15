Источник: Златан Ибрагимович решил покинуть «Милан» летом и вернуться в Швецию

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович принял решение покинуть клуб по окончании нынешнего сезона, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera.
По данным источника, форвард не станет продлевать контракт с «россонери» и вернётся в чемпионат Швеции, где, скорее всего, будет выступать за «Хаммарбю», совладельцем которого является.
Напомним, что во время паузы в чемпионате Италии, вызванной пандемией коронавируса, Златан улетел в Швецию и тренировался с «Хаммарбю». Вчера, 14 мая, швед вернулся в Италию.
Ибрагимович перешёл в «Милан» в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси». В нынешнем сезоне 38-летний шведский форвард принял участие в восьми матчах чемпионата Италии (в семи — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей и одной результативной передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.
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