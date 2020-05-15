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«Я хочу санитарных мер, включая карантин». Игрок «Ислочи» — о коронавирусе у одноклубников

«Я хочу санитарных мер, включая карантин». Игрок «Ислочи» — о коронавирусе у одноклубников
Футбол / Прочие турниры 0

Гвинейский нападающий «Ислочи» Момо Янсане в своём «твиттере» обратился с просьбой о введении карантина после заражения нескольких одноклубников коронавирусом.

«Несколько игроков в нашем клубе заражены коронавирусом. Я желаю им здоровья. Я хочу санитарных мер, включая карантин на несколько дней, прежде чем продолжать играть. Да поможет бог!» — написал Янсане в своём "твиттере".

Ранее сообщалось, что в белорусском клубе «Ислочь» выявлены два случая заражения коронавирусом. Сначала положительный результат на коронавирус показал тест защитника Годфри Биток Стефена. После этого руководство клуба приняло решение проверить всех футболистов и тренерский штаб, и коронавирус был выявлен у главного врача клуба Дмитрия Тишкова.

В белорусском клубе «Ислочь» выявлены два случая заражения коронавирусом
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