«Я хочу санитарных мер, включая карантин». Игрок «Ислочи» — о коронавирусе у одноклубников

Гвинейский нападающий «Ислочи» Момо Янсане в своём «твиттере» обратился с просьбой о введении карантина после заражения нескольких одноклубников коронавирусом.

«Несколько игроков в нашем клубе заражены коронавирусом. Я желаю им здоровья. Я хочу санитарных мер, включая карантин на несколько дней, прежде чем продолжать играть. Да поможет бог!» — написал Янсане в своём "твиттере".

Ранее сообщалось, что в белорусском клубе «Ислочь» выявлены два случая заражения коронавирусом. Сначала положительный результат на коронавирус показал тест защитника Годфри Биток Стефена. После этого руководство клуба приняло решение проверить всех футболистов и тренерский штаб, и коронавирус был выявлен у главного врача клуба Дмитрия Тишкова.