Стали известны аргументы РФС против возобновления чемпионата России

Издание Sport24 опубликовало доводы, которые Российский футбольный союз должен привести против возобновления нынешнего розыгрыша Премьер-Лиги в ходе сегодняшней видеоконференции исполкома.



В документе говорится следующее.



«1) За высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации сохранены полномочия по введению различных режимов ограничений в связи с распространением COVID-19;.



2) Присутствие на спортивном объекте работников, не задействованных в поддержании технологических процессов, которые не могут быть приостановлены, является прямым нарушением норм правовых актов Москвы, Московской области и других субъектов Российской Федерации.



3) Условия «социального дистанцирования» во время тренировок в группах и общекомандных тренировок и, тем более, во время проведения матчей будут невыполнимы, что влечёт за собой высокую степень риска массового заражения футболистов с последующим помещением на карантин или стационарное лечение целых футбольных команд.



4) Врачи футбольных команд не имеют необходимой квалификации, навыков и полномочий проводить освидетельствования на предмет выявления новой коронавирусной инфекции.



5) Привлечение футболистов, в организме которых не обнаружена выработка антител, к участию в матчах под так называемую личную ответственность недопустима, поскольку это прямо ставит под угрозу жизнь и здоровье футболиста.



6) Невозможно обеспечить соблюдение дистанции не менее двух метров среди футболистов во время тренировок и матчей, поскольку футбол является контактным видом спорта.



7) Невозможно проконтролировать отдельное хранение еды футболистом в домашних условиях от других членов семьи. Маловероятно, что такое требование будет исполняться.



8) Возникает также и ряд других нерешённых практических вопросов, а именно:

— порядок первичного обследования и тестирования иностранных футболистов и тренеров, режим их пребывания;

— если у кого-нибудь из футболистов или близко контактирующих с ними лиц футбольной команды будет обнаружен COVID-19, соответственно вся футбольная команда должна быть переведена на карантин либо стационарное лечение, тогда каким образом данная футбольная команда будет выступать в соревнованиях? Это же относится и к соперникам, которые неизбежно будут контактировать с инфицированным футболистом или футболистами во время матча;

— если результаты положительных анализов на COVID-19 поступят с некоторым опозданием, например, через один или два тура соревнований, футболисты обеих футбольных команд также должны быть изолированы?



При этом необходимо также учитывать и возможность осуществления футболистами самозащиты своих трудовых прав в соответствии со статьей 379 Трудового кодекса Российской Федерации, то есть права отказаться от выполнения работы, которая угрожает их жизни и здоровью. Совершенно очевидно, что в такой ситуации не могут быть обеспечены целостность соревнования и объективные спортивные результаты, а также имеется большая вероятность срыва возобновленных соревнований.



Принимая во внимание сложившиеся обстоятельства и требования нормативных правовых актов высших должностных лиц субъектов Российской Федерации по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения, необходимо действовать исключительно в рамках разумного подхода к охране жизни и здоровья футболистов, тренеров, работников футбольных клубов и организаторов соревнований, в связи с чем следует отказаться от возобновления спортивного сезона-2019/2020 и считать его незавершённым».

Источник: Минспорт предложил установить на стадионах РПЛ дезинфицирующие тоннели