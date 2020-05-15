«Зениту» разрешили возобновить тренировки в ограниченном режиме

В «Зените» объявили о получении разрешения на возобновление тренировочного процесса на клубной базе.
«У ФК «Зенит» есть разрешение властей города возобновить тренировочный процесс в ограниченном режиме, однако это не значит, что команда вернулась к полноценным тренировкам на базе: на данном этапе мы только готовимся к возвращению и ориентируемся на соответствующее решение исполкома РФС по сезону в целом», — сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу.
Ранее по итогам нового приказа Министерства спорта Республики Татарстан возможность возобновить проведение тренировок получил казанский «Рубин».
Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. «Зенит», набрав 50 очков в 22 турах, занимает первое место в турнирной таблице первенства.
- 15 мая 2020
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