«Интер» отклонил запрос «Арсенала» по трансферу Николо Бареллы
«Интер» отклонил запрос лондонского «Арсенала» по полузащитнику Николо Барелле, сообщает FC Inter News.
По данным источника, «Арсенал» ищет молодого полузащитника, и Барелла заинтересовал «канониров». Однако миланский клуб не намерен расставаться с футболистом и даже вести переговоры о трансфере с другими клубами.
Николо — воспитанник «Кальяри». За основную команду «островитян» он начал выступать в 2014 году. В «Интер» Барелла перешёл летом 2019 года на правах аренды с обязательным выкупом. Контракт 23-летнего полузащитника с «нерадзурри» рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне Барелла принял участие в 29 матчах во всех турнирах, стал автором 3 забитых мячей и 6 результативных передач, а также заработал 11 жёлтых карточек.
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