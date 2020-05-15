Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гаттузо надеется убедить Милика и Мертенса остаться в «Наполи»

Гаттузо надеется убедить Милика и Мертенса остаться в «Наполи»
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо надеется убедить полузащитника Дриса Мертенса и нападающего Аркадиуша Милика остаться в неаполитанском клубе, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, Гаттузо пообещал футболистам значительную роль в игре команды в следующем сезоне. Сообщается, что специалист также надеется договориться с полузащитником Петром Зелиньски о продлении контракта.

Ранее сообщалось, что Милик готов покинуть «Наполи» и перейти в «Ювентус», а в услугах Мертенса заинтересованы «Манчестер Юнайтед», лондонские «Арсенал» и «Челси», «Ливерпуль», а также миланский «Интер».

Ранее сообщалось, что, пока не разрешится ситуация с Мертенсом, «Наполи» не начнёт переговоры о трансфере нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

«Наполи» не начнёт переговоры о трансфере Азмуна, пока не разрешится ситуация с Мертенсом
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020