Гаттузо надеется убедить Милика и Мертенса остаться в «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо надеется убедить полузащитника Дриса Мертенса и нападающего Аркадиуша Милика остаться в неаполитанском клубе, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, Гаттузо пообещал футболистам значительную роль в игре команды в следующем сезоне. Сообщается, что специалист также надеется договориться с полузащитником Петром Зелиньски о продлении контракта.

Ранее сообщалось, что Милик готов покинуть «Наполи» и перейти в «Ювентус», а в услугах Мертенса заинтересованы «Манчестер Юнайтед», лондонские «Арсенал» и «Челси», «Ливерпуль», а также миланский «Интер».

Ранее сообщалось, что, пока не разрешится ситуация с Мертенсом, «Наполи» не начнёт переговоры о трансфере нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.