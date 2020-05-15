Газзаев покинет «Енисей». Его пост займёт Алфёров

Как стало известно «Чемпионату», главный тренер красноярского «Енисея» Юрий Газзаев покинет клуб, а его пост займёт Александр Алфёров, который в настоящее время работает в клубе тренером-селекционером.

Договорённость об отставке Газзаева была достигнута ещё в январе. Сналача Газзаев работал в «Енисее» в качестве тренера-консультанта, после чего возглавил клуб. До этого он возглавлял «Моздок», «Автодор», «КАМАЗ», «Крылья Советов», «Шинник», «Волгарь» и владикавказский «Спартак».

В турнирной таблице Футбольной национальной лиги «Енисей» занимает 14-е место, набрав 28 очков в 27 матчах.

Ранее стало известно, что 19-летние футболисты «Енисея» Матвей Ужгин и Никита Раздорских могут перейти в московское «Динамо».