Газзаев покинет «Енисей». Его пост займёт Алфёров
Как стало известно «Чемпионату», главный тренер красноярского «Енисея» Юрий Газзаев покинет клуб, а его пост займёт Александр Алфёров, который в настоящее время работает в клубе тренером-селекционером.
Договорённость об отставке Газзаева была достигнута ещё в январе. Сналача Газзаев работал в «Енисее» в качестве тренера-консультанта, после чего возглавил клуб. До этого он возглавлял «Моздок», «Автодор», «КАМАЗ», «Крылья Советов», «Шинник», «Волгарь» и владикавказский «Спартак».
В турнирной таблице Футбольной национальной лиги «Енисей» занимает 14-е место, набрав 28 очков в 27 матчах.
Ранее стало известно, что 19-летние футболисты «Енисея» Матвей Ужгин и Никита Раздорских могут перейти в московское «Динамо».
«Динамо» близко к подписанию двух футболистов «Енисея»
- 15 мая 2020
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