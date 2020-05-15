Леонид Кучук: у чемпионата Беларуси свои колорит и сила. В нём престижно работать

Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук, известный в России по работе в «Кубани» и «Локомотиве», поделился мнением о чемпионате Беларуси.



«Чемпионат Беларуси не менее сложный, чем чемпионат России или Украины. Его нужно просто оценить. Да, где-то, может быть, стадионы не такие большие, как у нас, но он имеет свой колорит и свою силу. В нём престижно работать», — сказал Кучук в программе «SILA Права» на «Чемпионат. Подкаст». Для прослушивания полной версии подкаста в фоновом режиме, нажмите сюда.

«SILA Права» — новый проект «Чемпионат. Подкаст», который должен ответить на многие вопросы. Спортивные юристы и основатели юридической компании SILA International Lawyers Михаил Прокопец и Юрий Зайцев говорят о таких сложных материях, как спортивный менеджмент и бизнес, спортивное право и индустрия. Рассуждают так, чтобы было интересно даже непрофессионалам. Первый выпуск на «Чемпионат. Подкаст» посвящён профессии «футбольный тренер».