Юрий Газзаев отреагировал на отставку с поста главного тренера «Енисея»
Юрий Газзаев прокомментировал отставку с поста главного тренера красноярского «Енисея». Сегодня, 15 мая, стало известно, что Газзаев покинет «Енисей», а его пост займёт Александр Алфёров.
«Услышал это от вас. Но у меня заканчивается контракт в мае. Сезон закончился неожиданно, сейчас мне сложно что-то сказать.
Что касается взаимоотношений с руководством, то главной задачей было сохранить команду. Здесь было не до личных отношений. Я дважды уходил, дважды возвращался, потому что в контракте были условия, невозможные для ухода, плюс я был у руководителей региона, которые сказали, что должны решать они, так как команда принадлежит региону», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Газзаев покинет «Енисей». Его пост займёт Алфёров
- 15 мая 2020
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