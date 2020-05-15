В возобновлённом сезоне РПЛ будет разрешено делать 5 замен в матче
Российский футбольный союз в своём официальном «твиттере» объявил итоги сегодняшнего совещания исполнительного комитета организации.
В оставшейся части сезона Российской Премьер-Лиги, который будет возобновлён 21 июня, командам будет разрешено делать по пять замен в матче.
Напомним, сезон в Российской Премьер-Лиге, как и практически все турниры в мире, среди которых ведущие европейские чемпионаты, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
После 22 туров первое место в турнирной таблице чемпионата занимает «Зенит», которому удалось набрать 50 очков. В тройку лидеров также входят московский «Локомотив» и «Краснодар» (оба – 41). Помимо них в зоне еврокубков находятся «Ростов» (38) и ЦСКА (36).
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