Кубок России будет доигран. Финал запланирован на 25 июля
Российский футбольный союз в своём официальном «твиттере» объявил итоги сегодняшнего совещания исполнительного комитета организации.
РФС принял решение доиграть Кубок России. Проведение матчей начнётся с 21 июня, как и возобновлённый сезон Российской Премьер-Лиги. Финал турнира запланирован на 25 июля. Места проведения матчей будут определяться с учётом эпидемиологической ситуации в стране.
Из-за пандемии коронавируса проведение матчей Кубка России было приостановлено во время четвертьфинальной стадии. 18 марта должен был состояться матч «Шинник» — «Урал», однако встреча была перенесена. Победитель матча встретится в полуфинале турнира с подмосковными «Химками». Во втором матче 1/2 стадии финала «Зенит» сыграет с московским «Спартаком».
Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня
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