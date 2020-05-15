15-я и 16-я команды РПЛ вылетят в ФНЛ. Повышение в классе получат «Ротор» и «Химки»
Российский футбольный союз в своём официальном «твиттере» объявил итоги сегодняшнего совещания исполнительного комитета организации.
По итогам нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги, который будет возобновлён 21 июня, в Футбольную национальную лигу вылетят две последние команды, занявшие 15-е и 16-е места в турнирной таблице.
Повышение в классе в свою очередь получили два лидера первого дивизиона – «Ротор» и «Химки». При этом располагающийся на третьей строчке в турнирной таблице клуб «Чертаново» отстаёт от второго места лишь по дополнительным показателям, а занимающее четвёртое место «Торпедо» уступает им в одно очко.
Турнирная таблица РПЛ сезона-2019/2020
Турнирная таблица ФНЛ сезона-2019/2020.
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