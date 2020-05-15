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Чемпионат России по футболу будет доигран без зрителей

Чемпионат России по футболу будет доигран без зрителей
Футбол / РПЛ 0

Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте объявила, что нынешний розыгрыш чемпионата было решено доиграть без зрителей.

«Регламент возобновления тренировок и проведения матчей обсуждается с органами исполнительной власти и будет принят сразу после согласования. По этому регламенту все оставшиеся игры сезона пройдут без зрителей», — говорится в сообщении лиги.

Напомним, сезон в Российской Премьер-Лиге, как и практически все турниры в мире, среди которых ведущие европейские чемпионаты, был приостановлен в марте в связи с пандемией коронавируса.

После 22 туров первое место в турнирной таблице чемпионата занимает «Зенит», на счету которого 50 очков. В тройку лидеров также входят «Локомотив» и «Краснодар» (оба – 41). Помимо них в зоне еврокубков находятся «Ростов» (38) и ЦСКА (36).

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