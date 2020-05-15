Юрий Сёмин не исключил, что продолжит тренерскую карьеру после ухода из «Локомотива»

Юрий Сёмин ответил на вопрос, собирается ли он продолжать тренерскую карьеру после ухода из московского «Локомотива».
«В зависимости от ситуации, ничего не исключаю», — приводит слова Сёмина «РБК-Спорт».
Вчера, 14 мая, «Локомотив» официально объявил об уходе Сёмина с поста главного тренера. Новым наставником «железнодорожников» стал серб Марко Николич.
Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды: с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. В ходе карьеры наставника специалист работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.
Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок России.
- 15 мая 2020
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