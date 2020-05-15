Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Юрий Сёмин не исключил, что продолжит тренерскую карьеру после ухода из «Локомотива»

Юрий Сёмин не исключил, что продолжит тренерскую карьеру после ухода из «Локомотива»
Футбол / РПЛ 0

Юрий Сёмин ответил на вопрос, собирается ли он продолжать тренерскую карьеру после ухода из московского «Локомотива».

«В зависимости от ситуации, ничего не исключаю», — приводит слова Сёмина «РБК-Спорт».

Вчера, 14 мая, «Локомотив» официально объявил об уходе Сёмина с поста главного тренера. Новым наставником «железнодорожников» стал серб Марко Николич.

Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды: с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. В ходе карьеры наставника специалист работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.

Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок России.

Юрий Сёмин отказался стать почётным главным тренером «Локомотива»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020