Президент РФС объяснил решение доиграть чемпионат и Кубок России

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал итоги совещания исполнительного комитета, на котором было решено доиграть нынешний сезон чемпионата и Кубка России.
«Исполком единогласно принял решение возобновить сезон 21 июня, провести оставшиеся матчи чемпионата и Кубка. Такое завершение сезона позволит сохранить целостность соревнований и соблюсти спортивный принцип, определить участников еврокубков и те команды, которые покинут РПЛ. К тому же это поможет выполнить обязательства перед спонсорами и партнёром, который обеспечивает трансляции.
Третий аргумент: возвращение футбола на телевизионные экраны – это то, чего ждут все болельщики. Возобновление и показ матчей дадут возможность привлечь интерес россиян к футболу. Возможно, даже тех, кто раньше не интересовался», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 15 мая 2020
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