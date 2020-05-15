Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Президент РФС объяснил решение доиграть чемпионат и Кубок России

Президент РФС объяснил решение доиграть чемпионат и Кубок России
Футбол / РПЛ 0

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал итоги совещания исполнительного комитета, на котором было решено доиграть нынешний сезон чемпионата и Кубка России.

«Исполком единогласно принял решение возобновить сезон 21 июня, провести оставшиеся матчи чемпионата и Кубка. Такое завершение сезона позволит сохранить целостность соревнований и соблюсти спортивный принцип, определить участников еврокубков и те команды, которые покинут РПЛ. К тому же это поможет выполнить обязательства перед спонсорами и партнёром, который обеспечивает трансляции.

Третий аргумент: возвращение футбола на телевизионные экраны – это то, чего ждут все болельщики. Возобновление и показ матчей дадут возможность привлечь интерес россиян к футболу. Возможно, даже тех, кто раньше не интересовался», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020