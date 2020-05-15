Президент РФС объяснил решение доиграть чемпионат и Кубок России

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал итоги совещания исполнительного комитета, на котором было решено доиграть нынешний сезон чемпионата и Кубка России.



«Исполком единогласно принял решение возобновить сезон 21 июня, провести оставшиеся матчи чемпионата и Кубка. Такое завершение сезона позволит сохранить целостность соревнований и соблюсти спортивный принцип, определить участников еврокубков и те команды, которые покинут РПЛ. К тому же это поможет выполнить обязательства перед спонсорами и партнёром, который обеспечивает трансляции.



Третий аргумент: возвращение футбола на телевизионные экраны – это то, чего ждут все болельщики. Возобновление и показ матчей дадут возможность привлечь интерес россиян к футболу. Возможно, даже тех, кто раньше не интересовался», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.