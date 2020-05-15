Директор «Чертаново» отреагировал на отмену стыковых матчей между РПЛ и ФНЛ

Директор «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал отмену стыковых матчей между командами Российской Премьер-Лиги и Футбольной национальной лиги. При равенстве очков «Чертаново» уступило второе место в турнирной таблице ФНЛ подмосковным «Химкам» по дополнительным показателям, из-за чего команда не попала в РПЛ.

«Я привык высказывать своё мнение, но не привык обсуждать решения руководства», — сказал Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Сегодня, 15 мая, стало известно, что сезон ФНЛ завершён досрочно. Помимо «Химок» повышение в классе получит волгоградский «Ротор», а по итогам возобновлённого сезона РПЛ 15-я и 16-я команды Премьер-Лиги вылетят в ФНЛ. Напомним, в марте сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса.