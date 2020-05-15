Дюков: окончательное решение по возобновлению чемпионата — за органами власти

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал решение исполкома о возобновлении чемпионата России с 21 июня.
«Возвращение футбола станет сигналом к тому, что мы находимся на пути к восстановлению к привычному образу жизни. Футбол нужен командам, тренерам, игрокам. Простой негативно влияет на уровень мастерства, наносит урон футболу. Принимая такое решение, мы понимаем, что здоровье футболистов и сотрудников остаётся для нас приоритетом. Ни один футболист, ни один сотрудник не был инфицирован. Это говорит о том, что наше мартовское решение было верным.
Сейчас мы готовы к проведению матчей гораздо лучше, чем в марте. Мы создали протокол, учли все основные требования государственных органов власти, мы используем наработки наших коллег из других лиг. В первую очередь — Бундеслиги и Ла Лиги. Работа многих организаций подтверждает, что правильные меры могут свести вероятность заражения вирусом почти к нулю.
Окончательное решение по возобновлению — за органами власти. Для возобновления мы должны пройти несколько этапов. Первое — распоряжение, которое позволило бы въехать в Россию иностранцам. Клубы должны вернуть легионеров. Хочу сказать, что процесс получения согласований практически завершён. Новое распоряжение находится на подписи председателя правительства. В ближайшие дни оно будет подписано, что даст возможность легионерам вернуться в расположение своих клубов.
Второй этап — разработка регламента, мы его сделали, теперь он должен быть рассмотрен Роспотребнадзором.
Третий этап — есть ограничения на проведение тренировок и соревнований на региональном уровне. Можно предположить, что сроки ограничений будут продлены и после 31 мая, но мы со своей стороны собираемся провести работу, чтобы их снять. Эта работа будет проведена. Рассчитываем на понимание региональных властей», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 15 мая 2020
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