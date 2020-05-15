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Гендиректор «Зенита»: против доигровки РПЛ были те клубы, которым ничего не светит

Гендиректор «Зенита»: против доигровки РПЛ были те
Гендиректор «Зенита»: против доигровки РПЛ были те клубы, которым ничего не светит
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение доиграть чемпионат России.

«Это очень важное решение. В ходе обсуждения были разные мнения. РФС и члены исполкома проявили мудрость и дальновидность для того, чтобы сохранить целостность спортивных состязаний в футболе. И победитель чемпионата, и обладатель Кубка определятся на поле.

Решение исполкома принято единогласно. Раньше на совещаниях клубов РПЛ были те, кто не хотел доигрывать. В основном это те клубы, которым ничего не светит с точки зрения турнирного положения.

Болельщики за это время соскучились по футболу. Надеюсь, что телевидение надлежащим образом будем освещать российский футбол. Скоро возобновится немецкий футбол, который, конечно, очень хороший. Но сердце болельщика бьётся сильнее, глядя на игру наших команд», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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