Гендиректор «Зенита»: Санкт-Петербург полностью готов принимать матчи РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о нюансах доигровки нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.
«Сейчас очень важно, чтобы регламенты безопасности каждого клуба были не только на бумаге, но и воплощались в жизнь. Нужно устранить или же минимизировать риски, что называется, на каждом участке поля. Один из вопросов обсуждения – где и как можно играть? Санкт-Петербург полностью готов принимать матчи РПЛ. Все вопросы, связанные с протоколами безопасности, включая зонирование стадиона, ограничение доступа, дезинфекции, полностью подготовлены», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, сезон в Российской Премьер-Лиге, как и практически все турниры в мире, среди которых ведущие европейские чемпионаты, был приостановлен в марте в связи с пандемией коронавируса.
- 15 мая 2020
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