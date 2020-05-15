Дюков: надеюсь, Сёмин не прекратит тренерскую деятельность
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал предстоящий уход Юрия Сёмина с поста главного тренера московского «Локомотива». Его контракт с клубом истекает 31 мая 2020 года.
«С большим уважением отношусь к Сёмину. Он много сделал для „Локомотива“ и российского футбола. Но, чтобы давать оценки, надо находиться внутри клуба. Сёмин является очень ценным специалистом для нашего футбола. Надеюсь, он не прекратит тренерскую деятельность, а продолжит её в другой команде», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Юрий Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды – с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 и с 2009 по 2010-й.
«Локомотив» объявил об уходе Юрия Сёмина
- 15 мая 2020
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