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«Есть приказ, будем исполнять». Гендиректор «Уфы» — о решении доиграть РПЛ

«Есть приказ, будем исполнять». Гендиректор «Уфы» — о решении доиграть РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал решение исполкома РФС доиграть нынешний сезон чемпионата России.

«Есть приказ, и мы будем его исполнять. Моя личная точка зрения? Я до этого всё высказывал. Вышестоящая организация поставила задачу, надеюсь, мы исполним её очень хорошо. «Уфа» проведёт пять матчей у себя, три на выезде. 1 июня наше поле будет готовым. К тренировкам, надеюсь, приступим с понедельника», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, сезон в Российской Премьер-Лиге, как и практически все турниры в мире, среди которых ведущие европейские чемпионаты, был приостановлен в марте в связи с пандемией коронавируса.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.

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