Дюков: если не удастся доиграть чемпионат, места зафиксируют по последнему сыгранному туру

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, как будут зафиксированы результаты чемпионата России, если сезон не удастся доиграть.

«Если случится так, что нам всё-таки не удастся доиграть чемпионат до конца, то результаты будут зафиксированы по последнему полностью сыгранному туру. Это касается и чемпионства, и еврокубков, и двух команд, которые вылетят», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 15 мая, стало известно, что сезон Российской Премьер-Лиги будет возобновлён 21 июня. Матчи будут проходить при пустых трибунах. По итогам сезона 15-я и 16-я команды РПЛ вылетят в ФНЛ, а повышение в классе в следующем сезоне получат «Ротор» и «Химки».