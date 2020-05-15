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Дюков: если не удастся доиграть чемпионат, места зафиксируют по последнему сыгранному туру

Дюков: если не удастся доиграть чемпионат, места зафиксируют по последнему сыгранному туру
Футбол / РПЛ 0

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, как будут зафиксированы результаты чемпионата России, если сезон не удастся доиграть.

«Если случится так, что нам всё-таки не удастся доиграть чемпионат до конца, то результаты будут зафиксированы по последнему полностью сыгранному туру. Это касается и чемпионства, и еврокубков, и двух команд, которые вылетят», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 15 мая, стало известно, что сезон Российской Премьер-Лиги будет возобновлён 21 июня. Матчи будут проходить при пустых трибунах. По итогам сезона 15-я и 16-я команды РПЛ вылетят в ФНЛ, а повышение в классе в следующем сезоне получат «Ротор» и «Химки».

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