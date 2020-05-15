Решение о месте проведения матча «Зенит» — «Спартак» в Кубке России всё ещё не принято
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о вопросе места проведения полуфинального матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
«Решение о месте проведения матча «Зенит» – «Спартак» всё ещё не принято. Его примет бюро исполкома», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В четвертьфинале Кубка России «Зенит» на выезде одолел «Ахмат» в дополнительное время со счётом 2:1. «Спартак» оказался сильнее ЦСКА, также вырвав победу по итогам 120 минут (3:2). На предыдущих стадиях турнира сине-бело-голубые победили «Енисей» (2:1) и «Томь» (4:0). Красно-белые в свою очередь прошли «КАМАЗ» (2:1) и «Ростов» (2:1).
Турнирная сетка Кубка России сезона-2019/2020
- 15 мая 2020
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