Решение о месте проведения матча «Зенит» — «Спартак» в Кубке России всё ещё не принято

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о вопросе места проведения полуфинального матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».



«Решение о месте проведения матча «Зенит» – «Спартак» всё ещё не принято. Его примет бюро исполкома», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



В четвертьфинале Кубка России «Зенит» на выезде одолел «Ахмат» в дополнительное время со счётом 2:1. «Спартак» оказался сильнее ЦСКА, также вырвав победу по итогам 120 минут (3:2). На предыдущих стадиях турнира сине-бело-голубые победили «Енисей» (2:1) и «Томь» (4:0). Красно-белые в свою очередь прошли «КАМАЗ» (2:1) и «Ростов» (2:1).



Турнирная сетка Кубка России сезона-2019/2020