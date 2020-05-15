Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

РФС обсуждает с правительством меры, которые помогут российским клубам преодолеть кризис

РФС обсуждает с правительством меры, которые помогут российским клубам преодолеть кризис
Футбол / РПЛ 0

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что РФС обсуждает с правительством страны, как помочь клубам преодолеть кризис.

«РФС сразу вышел на правительство и минспорта с предложениями, которые могли бы помочь преодолеть кризис российским клубам. К примеру, есть предложения сохранить бюджетные финансирования от региональных властей в том же объёме. Понимаем, что без этого никак не обойтись. Нужны и изменения в налоговом учёте клуба.

Предложения направлены в правительство, идёт обсуждение мер. Нужно дождаться конкретных результатов.

Правильно говорить, что наш регламент возобновления является компиляцией, куда включены наработки Германии, Испании, есть рекомендации наших органов. Есть богатый опыт противодействию коронавирусу», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Дюков: продление контрактов не может быть обязательством. Это дело клубов и игроков
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020