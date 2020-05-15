РФС обсуждает с правительством меры, которые помогут российским клубам преодолеть кризис

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что РФС обсуждает с правительством страны, как помочь клубам преодолеть кризис.
«РФС сразу вышел на правительство и минспорта с предложениями, которые могли бы помочь преодолеть кризис российским клубам. К примеру, есть предложения сохранить бюджетные финансирования от региональных властей в том же объёме. Понимаем, что без этого никак не обойтись. Нужны и изменения в налоговом учёте клуба.
Предложения направлены в правительство, идёт обсуждение мер. Нужно дождаться конкретных результатов.
Правильно говорить, что наш регламент возобновления является компиляцией, куда включены наработки Германии, Испании, есть рекомендации наших органов. Есть богатый опыт противодействию коронавирусу», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 15 мая 2020
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