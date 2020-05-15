Погребняк — о возобновлении РПЛ: очень правильное решение РФС, график отличный

Нападающий «Урала» Павел Погребняк прокомментировал возобновление сезона Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 15 мая, стало известно, что сезон РПЛ будет возобновлён 21 июня.

«Очень взвешенное и правильное решение РФС. Дата проведения абсолютно верная. Успеем и подготовиться, и доиграть, и начать новый сезон. График отличный! В чемпионате и так немного игр, а здесь наконец возможность проводить матчи чаще.



Все мечтают играть, а не тренироваться. Главное, чтобы с эпидемиологической точки зрения всё было стерильно и аккуратно, чтобы не было угрозы здоровью.



Рад, что Кубок будем доигрывать в этом сезоне. Шанс пройти дальше у нас есть, и шанс выиграть Кубок России сохраняется. Я очень рад!



Возвращение к тренировкам ещё не обсуждали. Только узнали о возобновлении чемпионата. У некоторых игроков заканчиваются контракты, у меня тоже. Но надо сначала переварить информацию о возобновлении чемпионата. О контрактах поговорим потом.



Пять замен ввели в Бундеслиге и наверняка введут и в АПЛ. Если учесть частоту игр, это нормальная практика», — приводит слова Погребняка Sport24.