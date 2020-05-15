Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Правильно ли поступил РФС, решив доиграть чемпионат и Кубок России?

Правильно ли поступил РФС, решив доиграть чемпионат и Кубок России?
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 15 мая, состоялось совещание исполнительного комитета Российского футбольного союза. По его итогам было принято решение доиграть нынешний сезон чемпионата и Кубка России.

«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: правильно ли поступил РФС, приняв такое решение?

Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020