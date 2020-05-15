Правильно ли поступил РФС, решив доиграть чемпионат и Кубок России?
Сегодня, 15 мая, состоялось совещание исполнительного комитета Российского футбольного союза. По его итогам было принято решение доиграть нынешний сезон чемпионата и Кубка России.
«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: правильно ли поступил РФС, приняв такое решение?
Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.
- 15 мая 2020
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