Последняя карантинная онлайн-игра о футболе на «Чемпионате». Сегодня с 18:00 мск

Последняя игра первого сезона интеллектуально-футбольных игр на «Чемпионате» начнётся сегодня, 15 мая, в 18:00 мск в рамках материала в разделе «Футбол». Викторина состоит из 20 вопрос на логику. Но даже самый опытный знаток не обойдётся без широкого кругозора в мире футбола. Наша игра для настоящих болельщиков.



Начиная с 18:15 мск вопросы будут появляться по очереди каждые две минуты. На экране одновременно вы увидите не более двух актуальных вопросов. Предыдущие будут удаляться. Для того чтобы не обновлять страницу вручную, настройте автообновление в статье каждые «30 секунд» или «1 минута». Тогда вы точно не упустите новый вопрос. За отведённое время вам надо успеть внести ответы в форме. После 19:00 мск вы также увидите все ответы единым списком.

Все ответы буду приниматься в специальной форме, доступной в статье с вопросами. Ознакомиться с ней заранее можно здесь.

Лучшими командами прошлой игры стали: Геобитва, РоманБах, Alexfox1991, Станислав Нарушевич.