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Созин: люди в России боятся брать ответственность на себя, но Дюков – пример для остальных

Созин: люди в России боятся брать ответственность на себя, но Дюков – пример для остальных
Футбол / РПЛ 0

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал решение РФС о возобновлении сезона Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 15 мая, стало известно, что сезон РПЛ будет возобновлён 21 июня.

«Могу только аплодировать Дюкову (президент РФС. — Прим. „Чемпионата»). В такой ситуации взять ответственность на себя – это поступок с большой буквы. В России люди боятся брать ответственность, но Дюков – пример для остальных руководителей других отраслей.

Люди должны возвращаться к нормальной жизни. Да, футбол без зрителей – это не футбол, но не в такой ситуации. Возобновление сезона – толчок для всего нашего общества и бизнеса. Чем больше таких моментов, тем быстрее закончится этот ужас“, — сказал Созин в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Максимом Пахомовым.

Дюков объяснил, почему РФС отказался от стыковых матчей за выход в РПЛ
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