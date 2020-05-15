Созин: люди в России боятся брать ответственность на себя, но Дюков – пример для остальных

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал решение РФС о возобновлении сезона Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 15 мая, стало известно, что сезон РПЛ будет возобновлён 21 июня.

«Могу только аплодировать Дюкову (президент РФС. — Прим. „Чемпионата»). В такой ситуации взять ответственность на себя – это поступок с большой буквы. В России люди боятся брать ответственность, но Дюков – пример для остальных руководителей других отраслей.



Люди должны возвращаться к нормальной жизни. Да, футбол без зрителей – это не футбол, но не в такой ситуации. Возобновление сезона – толчок для всего нашего общества и бизнеса. Чем больше таких моментов, тем быстрее закончится этот ужас“, — сказал Созин в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Максимом Пахомовым.