Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кучаев — о возобновлении РПЛ: наконец-то вернёмся к полноценным тренировкам и играм, я рад

Кучаев — о возобновлении РПЛ: наконец-то вернёмся к полноценным тренировкам и играм, я рад
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал возобновление сезона Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 15 мая, стало известно, что сезон чемпионата России будет возобновлён 21 июня.

«Не знаю, оптимальная ли дата 21 июня, но не нам решать. Если РФС принял такое решение, значит, это правильно.

Я рад, что чемпионат возобновили. Наконец-то вернёмся к полноценным тренировкам и играм. Без болельщиков, но в любом случае, это уже какое-то начало спортивной жизни. Я только рад. В клубе о возобновлении тренировок пока не говорили, прорабатывают варианты.

Пять замен — неожиданно, но ничего об этом не думаю. Главное — как можно скорее прийти в форму и начать играть», — приводит слова Кучаева Sport24.

Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020