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Справедливо ли РФС решил вопрос с переходом между РПЛ и ФНЛ?

Справедливо ли РФС решил вопрос с переходом между РПЛ и ФНЛ?
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 15 мая, состоялось совещание исполнительного комитета Российского футбольного союза, на котором было принято решение доиграть нынешний сезон чемпионата России.

По итогам сезона 15-я и 16-я команды РПЛ вылетят в ФНЛ, а повышение в классе получат «Ротор» и «Химки». Стыковые матчи проведены не будут. При этом располагающийся на третьей строчке в турнирной таблице ФНЛ клуб «Чертаново» отстаёт от второго места лишь по дополнительным показателям, а занимающее четвёртое место «Торпедо» уступает им в одно очко.

«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: справедливо ли РФС решил вопрос с переходом между РПЛ и ФНЛ?

Пройти опрос можно по ссылке.

Чемпионат России будет возобновлён 21 июня. Кубок страны также будет доигран, финал турнира запланирован на 25 июля.

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