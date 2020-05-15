Юрий Сёмин: с большим энтузиазмом отношусь к возобновлению сезона в России

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение доиграть нынешний сезон чемпионата и Кубка России.
«Отношусь к возобновлению сезона с большим энтузиазмом. Все ждут возвращения футбола. Опасность всегда есть, но, надеюсь, к этому времени ситуация улучшится. Решение, наверное, обдуманное, связано оно и с большим руководством. Подготовка, конечно, скомкана, но здесь всё зависит от уровня ответственности каждого игрока, который ушёл на карантин. Пять замен поэтому и сделали, наверное, травмы могут быть.
Сложно говорить про «Чертаново» и «Торпедо». В такой ситуации спортивный принцип невозможно не нарушить, что тут поделаешь», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, «Локомотив» будет доигрывать нынешний сезон под руководством другого тренера. Контракт Сёмина истекает 31 мая, и клуб принял решение его не продлевать. В оставшихся встречах и дальше командой будет руководить Марко Николич.
- 15 мая 2020
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