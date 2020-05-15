Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Юрий Сёмин: с большим энтузиазмом отношусь к возобновлению сезона в России

Юрий Сёмин: с большим энтузиазмом отношусь к возобновлению сезона в России
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение доиграть нынешний сезон чемпионата и Кубка России.

«Отношусь к возобновлению сезона с большим энтузиазмом. Все ждут возвращения футбола. Опасность всегда есть, но, надеюсь, к этому времени ситуация улучшится. Решение, наверное, обдуманное, связано оно и с большим руководством. Подготовка, конечно, скомкана, но здесь всё зависит от уровня ответственности каждого игрока, который ушёл на карантин. Пять замен поэтому и сделали, наверное, травмы могут быть.

Сложно говорить про «Чертаново» и «Торпедо». В такой ситуации спортивный принцип невозможно не нарушить, что тут поделаешь», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, «Локомотив» будет доигрывать нынешний сезон под руководством другого тренера. Контракт Сёмина истекает 31 мая, и клуб принял решение его не продлевать. В оставшихся встречах и дальше командой будет руководить Марко Николич.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020