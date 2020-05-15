Леонид Федун — о коронавирусе: эта зараза реальная, со мной переболела вся семья

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал о своём самочувствии после заражения коронавирусом, а также сообщил, что вместе с ним оказались инфицированы и его родственники.



«Последний день чувствую себя нормально. Возобновление сезона? С учётом собственного опыта могу сказать, что зараза эта реальная, вместе со мной переболела вся семья, очень всё быстро развивается. И риски есть», — приводит слова Федуна «Р-Спорт».



7 мая было объявлено, что у Леонида Федуна было выявлено заражение коронавирусной инфекцией, после чего он был госпитализирован.



В середине апреля стало известно, что Федун сделал пожертвование в размере 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Российский миллиардер выделил деньги Национальному медицинскому исследовательскому центру хирургии имени А.В. Вишневского, который в связи с пандемией коронавируса был переквалифицирован для приёма пациентов с этим диагнозом.

Леонид Федун оценил в 50 процентов вероятность повторной приостановки и отмены РПЛ