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Леонид Федун — о коронавирусе: эта зараза реальная, со мной переболела вся семья

Леонид Федун — о коронавирусе: эта зараза реальная
Леонид Федун — о коронавирусе: эта зараза реальная, со мной переболела вся семья
Футбол / РПЛ 0

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал о своём самочувствии после заражения коронавирусом, а также сообщил, что вместе с ним оказались инфицированы и его родственники.

«Последний день чувствую себя нормально. Возобновление сезона? С учётом собственного опыта могу сказать, что зараза эта реальная, вместе со мной переболела вся семья, очень всё быстро развивается. И риски есть», — приводит слова Федуна «Р-Спорт».

7 мая было объявлено, что у Леонида Федуна было выявлено заражение коронавирусной инфекцией, после чего он был госпитализирован.

В середине апреля стало известно, что Федун сделал пожертвование в размере 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Российский миллиардер выделил деньги Национальному медицинскому исследовательскому центру хирургии имени А.В. Вишневского, который в связи с пандемией коронавируса был переквалифицирован для приёма пациентов с этим диагнозом.

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