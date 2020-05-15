Евсеев: хорошо знаю Сёмина. Думаю, Юрий Палыч ещё карьеру не заканчивает

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев отреагировал на новость об уходе Юрия Сёмина с поста главного тренера «Локомотива». Новым наставником «железнодорожников» станет серб Марко Николич.
«Хорошо знаю Сёмина. Думаю, Юрий Палыч ещё карьеру не заканчивает. Удачи ему!» — написал Евсеев в своём «инстаграме».
Евсеев в бытность футболистом работал под руководством Сёмина, защищая цвета «Локомотива» с 2000 по 2005 год. В 2006 году экс-защитник покинул московский клуб.
Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды – с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 и с 2009 по 2010-й. В ходе своей карьеры наставника специалист также работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.
- 15 мая 2020
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