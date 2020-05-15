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Кучук: с занимающимся ерундой игроком нужно говорить 2-3 раза. Если продолжит — расстаться

Кучук: с занимающимся ерундой игроком нужно говорить 2-3 раза. Если продолжит — расстаться
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук, известный в России по работе в «Кубани» и «Локомотиве», рассказал, как нужно себя вести с недисциплинированными футболистами.

«Если футболист занимается ерундой, с ним нужно поговорить два-три раза. Если и тогда продолжает – нужно расставаться.

Помню историю: я ещё работал в «Шерифе», и к нам приехал французский специалист, который организовал академию в Кот-д'Ивуаре. Так вот, он сказал: «Даже если ты видишь, что это талант, но он неисправим, – отказывайся от этого таланта». Он объяснял это так, что в конечном итоге ты потерпишь крах, как в отношениях с этим талантом, так и с командой», — сказал Кучук в программе «SILA Права» на «Чемпионат. Подкаст». Для прослушивания полной версии подкаста в фоновом режиме, нажмите сюда.

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