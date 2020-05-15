Вячеслав Малафеев рассказал, что мог оказаться в «Спартаке» в начале своей карьеры

Бывший голкипер петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев рассказал о конкуренции в сборной и о том, что мог оказаться в «Спартаке» в начале своей карьеры.

«Впервые в сборную меня пригласил Олег Романцев в 2000 году. В команде были Руслан Нигматуллин, Александр Филимонов и Станислав Черчесов. Нельзя сказать, что я тогда мог составить им конкуренцию. Меня взяли авансом, хотели «прощупать» на возможность игры в «Спартаке». Этот намёк я понял, хотя до официального приглашения и обсуждения условий дело не дошло.

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В следующий раз меня вызвали в сборную в 2003 году, и я стал дублёром Сергея Овчинникова. Хотя Сергей считался основным вратарём, у нас всегда были хорошие дружеские отношения. Меня и Акинфеева Сергей даже тренировал. На поле и во время тренировки — это два разных человека. Как игрок, он злой и нацеленный на победу. Как тренер — спокойный, уравновешенный, мудрый.

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В 2005 году я потерял место в составе сборной и вернулся в 2007 году, когда Игорь получил травму. Моим конкурентом стал Владимир Габулов. За время чемпионата у меня с Владимиром сложились нормальные отношения, но он всегда вёл себя сдержанно. Возможно, у него такой характер.

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После матча с англичанами, где мы проиграли 0:3, я не играл в воротах сборной до 2011 года. Я регулярно вызывался в команду, но был как тренер по вратарям, помогая Акинфееву с разминками и на тренировках. Но на поле вышел, только когда Игорь получил травму.

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Команду возглавил Дик Адвокат. За семь матчей я не пропустил ни одного гола, и мы прошли на ЧЕ-2012. Хотя Евро-2012 для России был не таким успешным, как в 2008 году, для меня период 2011-2012 — лучшее время.

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Затем пришёл Фабио Капелло и сделал ставку на Игоря. В 33 года мне было сложно принять это, и после разговора с Фабио я решил приостановить игру в сборной, как оказалось впоследствии — закончить. На тот момент чувствовал в себе силы бороться с Акинфеевым, но о решении не жалею. С Игорем у нас были приятельские отношения, хотя многие говорили, что он не любит конкуренции.

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В целом я хорошо общался со всеми конкурентами в сборной. В команде не должно быть конфликтов и ссор, а здоровая конкуренция полезна и продуктивна. Я рад, что мне удалось сохранить баланс», — написал Малафеев на странице в "Фейсбуке".