«Мои бутсы уже проросли травой». Ари отреагировал на возобновление чемпионата России

Нападающий «Краснодара» Ари опубликовал новую фотографию на своей странице в «Инстаграме».
«Я больше не могу оставаться дома, мои бутсы уже проросли травой. Но сегодня появилась новость, что чемпионат вернётся 21 июня», — написал Ари.
Посмотреть фотографию можно на странице Ари в «Инстаграме».
Ари защищает цвета «Краснодара» с 2013 года. Ранее он выступал за московский «Спартак», нидерландский «АЗ», шведский «Кальмар» и бразильскую «Форталезу». Сезон-2017/2018 Ари провёл в московском «Локомотиве», куда перешёл на правах аренды. В составе «железнодорожников» форвард — чемпион Российской Премьер-Лиги.
Сегодня, 15 мая, стало известно, что сезон чемпионата России будет возобновлён 21 июня. «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко.
- 15 мая 2020
-
17:18
-
16:51
-
16:49
-
16:45
-
16:44
-
16:36
-
16:14
-
16:11
-
16:00
-
15:51
-
15:47
-
15:41
-
15:36
-
15:35
-
15:34
-
15:31
-
15:26
-
15:20
-
15:13
-
15:13
-
15:07
-
15:06
-
14:59
-
14:57
-
14:53
-
14:53
-
14:51
-
14:48
-
14:48
-
14:42
-
14:38
-
14:37
-
14:34
-
14:27
-
14:27