«Мои бутсы уже проросли травой». Ари отреагировал на возобновление чемпионата России

Нападающий «Краснодара» Ари опубликовал новую фотографию на своей странице в «Инстаграме».

«Я больше не могу оставаться дома, мои бутсы уже проросли травой. Но сегодня появилась новость, что чемпионат вернётся 21 июня», — написал Ари.

Посмотреть фотографию можно на странице Ари в «Инстаграме».

Ари защищает цвета «Краснодара» с 2013 года. Ранее он выступал за московский «Спартак», нидерландский «АЗ», шведский «Кальмар» и бразильскую «Форталезу». Сезон-2017/2018 Ари провёл в московском «Локомотиве», куда перешёл на правах аренды. В составе «железнодорожников» форвард — чемпион Российской Премьер-Лиги.

Сегодня, 15 мая, стало известно, что сезон чемпионата России будет возобновлён 21 июня. «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко.