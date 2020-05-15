ФНЛ: итоги сезона-2019/2020, турнирная таблица, лучшие бомбардиры

Сегодня, 15 мая, состоялось совещание исполнительного комитета Российского футбольного союза, на котором было принято решение досрочно завершить сезон-2019/2020 в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Таким образом, по итогам сезона первое место в турнирной таблице ФНЛ занял волгоградский «Ротор», набравший 56 очков в 27 матчах. Второе место заняли «Химки», набравшие 54 очка в 27 матчах. Эти клубы получат повышение в классе. При этом располагающийся на третьем месте в таблице клуб «Чертаново» отстаёт от «Химок» лишь по дополнительным показателям, а занимающее четвёртое место «Торпедо» уступает им в одно очко.
Лучшим бомбардиром ФНЛ по итогам сезона-2019/2020 стал нападающий московского «Торпедо» Иван Сергеев, который забил 14 голов (1 — с пенальти) в 27 матчах. Второе место в списке бомбардиров занял форвард «Торпедо» Александр Руденко, в начале сезона выступавший за «Спартак-2». Он забил 14 голов (2 — с пенальти) в 25 матчах ФНЛ. Третье место занял полузащитник «Нефтехимика» Мераби Уридия, забивший 11 голов в 27 играх.
Статистика бомбардиров ФНЛ сезона-2019/2020.
- 15 мая 2020
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